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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий прокомментирует около 20 матчей ЛЧ в Okko. На игре «Ман Сити» – «ПСЖ» тренер бует работать в паре с Гутцайтом

Леонид Слуцкий будет комментировать матчи Лиги чемпионов в Okko. Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, в среду, 14 октября, бывший главный тренер ЦСКА прокомментирует матч « Манчестер Сити » и « ПСЖ », а 20 октября – встречу «ПСЖ» и «Барселоны».

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