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«Барселона» пропустила в 17 последних матчах ЛЧ – худшая серия клуба

« Барселона » пропустила в рекордном для себя количестве матчей Лиги чемпионов подряд.  Каталонцы играют на выезде против « Галатасарая » в 2-м туре общего этапа ЛЧ (1:1, перерыв).

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