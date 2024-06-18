Выпускница ГУАП возглавила родной университет в качестве ректора

Прежде она занимала должность первого проректора Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) возглавила Юлия Антохина, ранее занимавшая должность первого проректора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии