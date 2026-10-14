Как известно из Первых уст, СССР не мог обеспечить сам себя зерновыми. Причём, по версии Первого лица, такое положение якобы было на протяжении всех 70 лет советской власти.
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