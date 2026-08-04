В Красноярске АЗС снизила цены на бензин к приезду Путина, а после отъезда вновь их подняла

Большинство акций компании принадлежит краевому правительствуВ Красноярске перед визитом президента Владимира Путина местная сеть АЗС снизила цены на топливо, а после отъезда главы государства вернула старые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии