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Daily Storm

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В Красноярске АЗС снизила цены на бензин к приезду Путина, а после отъезда вновь их подняла

В Красноярске АЗС снизила цены на бензин к приезду Путина, а после отъезда вновь их подняла

Большинство акций компании принадлежит краевому правительствуВ Красноярске перед визитом президента Владимира Путина местная сеть АЗС снизила цены на топливо, а после отъезда главы государства вернула старые.

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