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Закон и Порядок

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Долларовая миллионерша с дворцом и квартирами в США. Как Елена Малышева смогла столько заработать. Коротко о важном

Долларовая миллионерша с дворцом и квартирами в США. Как Елена Малышева смогла столько заработать. Коротко о важном

Вот уж кому точно жить здорово, так это Елене Малышевой. Только интересен тот факт, что жить здорово, почему-то бессменная ведущая передачи "Здоровье", а ныне "Жить здорово" решила не в России, а в Соединенных Штатах Америки.

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