НАТО хочет продлить бои на Украине на пять лет

Специальная военная операция продолжается: главное за 30 марта — 5 апреля. После провала контрнаступления ВСУ пытаются закрепиться «на отдельных рубежах и позициях», заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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