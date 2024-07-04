Valve: русский язык вошел в топ-3 самых популярных языков в Steam

Valve опубликовала результаты исследования систем пользователей платформы Steam за июнь 2024 года. Согласно этим данным, наблюдается снижение разрыва между операционными системами: Windows 10 начала терять позиции, а русский язык вошел в топ-3 по популярности.
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