Андрій Курков Фото з монітора Андрій Курков: «У Путіна немає копірайту на російську мову» Український письменник виступив із лекцією у Нью-Йорку Що поєднує українського письменника Андрія Куркова з такими літературними знаменитостями, як Умберто Еко, Орхан Памук та Салман Рушді? Як і вони, він прочитав лекцію, що носить ім'я Артура Міллера та засновану престижною письменницькою […] Сообщение Андрій Курков: «У Путіна немає копірайту російською мовою» появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.