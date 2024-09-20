Платини придумал, как сделать футбол более зрелищным

По его словам, футбол сейчас сильно отличается от времён его молодости.фото: fclm.ru--> Бывший президент УЕФА Мишель Платини предложил снизить количество игроков на поле, чтобы увеличить зрелищность футбольных матчей.
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