В Смоленске таможенники дополнительно перечислили в государственный бюджет более 350 миллионов рублей

Таковы результаты 54 проверок, которые провели сотрудники ведомства в первом полугодии 2023-го. За первые полгода 2023-го таможенники провели 30 камеральных и выездных таможенных проверок и 24 проверки документов и сведений после выпуска товаров.
Таковы результаты 54 проверок, которые провели сотрудники ведомства в первом полугодии 2023-го. За первые полгода 2023-го таможенники провели 30 камеральных и выездных таможенных проверок и 24 проверки документов и сведений после выпуска товаров.
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