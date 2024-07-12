Могут достать до Вашингтона: Кеннеди-младший опасается размещения российских ракет на Кубе

Независимый кандидат на пост президента США (не поддерживается ни одной из двух основных партий страны) Роберт Кеннеди-младший высказал опасения, что российские Вооруженные силы могут разместить свои ракеты на Кубе, откуда они легко могут наносить удары по территории Америки, включая столицу.