Могут достать до Вашингтона: Кеннеди-младший опасается размещения российских ракет на Кубе

Независимый кандидат на пост президента США (не поддерживается ни одной из двух основных партий страны) Роберт Кеннеди-младший высказал опасения, что российские Вооруженные силы могут разместить свои ракеты на Кубе, откуда они легко могут наносить удары по территории Америки, включая столицу.
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