Посольство РФ прокомментировало ситуацию в Гаити

Россия внимательно отслеживает всё, что связано с Гаити, в том числе и недавний всплеск внутриполитического кризиса, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Венесуэле, которое исполняет дипломатические функции и в карибском государстве.
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