Dow добился рекорда на пятничной сессии

Рынок акций США переживает переломный момент. Инвесторы, наблюдавшие за ростом технологических компаний в течение года, начинают диверсифицировать свои портфели, вкладываясь в акции из других секторов, таких как промышленный и коммунальный.
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