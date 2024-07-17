МИД Ирана исключил причастность Тегерана к покушению на Трампа

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани исключил причастность Тегерана к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа, отметив, что произошедшее не связано с атакой США на иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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