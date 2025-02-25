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Ледяная глыба с крыши во Владивостоке: чьи кондиционеры под угрозой?

Ледяная глыба с крыши во Владивостоке: чьи кондиционеры под угрозой?

В Южно-Сахалинске упала ледяная глыба на автомобиль. Владелец требует компенсации от управляющей компании, утверждающей, что лед образовался на кондиционере.

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