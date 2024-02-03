Резня в поезде: в проезжающем Пермь поезде мужчина начал отбиваться ножом от «демонов»

Он нанес самому себе несколько ударов.В поезде Абакан — Москва, проезжающем Пермь, мужчина запер проводницу в тамбуре на кочергу, а затем начал отбиваться от «демонов» ножом и нанес самому себе несколько ударов.
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