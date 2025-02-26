Стало известно, почему многие не получат пенсию в 2026 году

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы и доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказала, что в 2026 году на пенсию начнут выходить граждане, которые были обязаны делать отчисления на накопительную часть пенсии.
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