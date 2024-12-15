Черышев о тренерах РПЛ: «Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает конкурентов, забирая лучших игроков. Но все время бороться за 1-е место – очень сложно»

– Обязательно выделю Галактионова. Очень сильно поменял свою работу Мусаев. Уйдя из «Краснодара» в азербайджанский футбол, он приобрел огромный опыт, и сейчас его команда играет довольно интересно, борется за чемпионство – это говорит о том, что обстановка в коллективе рабочая.