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Черышев о тренерах РПЛ: «Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает конкурентов, забирая лучших игроков. Но все время бороться за 1-е место – очень сложно»

– Обязательно выделю Галактионова. Очень сильно поменял свою работу Мусаев. Уйдя из «Краснодара» в азербайджанский футбол, он приобрел огромный опыт, и сейчас его команда играет довольно интересно, борется за чемпионство – это говорит о том, что обстановка в коллективе рабочая.

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