Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

Международная группа ученых из Института океанологии Китайской академии наук установила, что причиной аномалии стало устойчивое потепление в тропическом «теплом бассейне» — области на стыке западной части Тихого океана и восточной части Индийского.
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