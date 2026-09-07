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Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

Международная группа ученых из Института океанологии Китайской академии наук установила, что причиной аномалии стало устойчивое потепление в тропическом «теплом бассейне» — области на стыке западной части Тихого океана и восточной части Индийского.

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