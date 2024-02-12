В России может появиться черный список блогеров. Которые не хотят импортозамещаться

Общественная палата начинает работу над созданием черного списка российских блогеров, которые не собираются покидать YouTube и зарубежные соцсетиКак сообщает ТАСС, первый зампред комиссии ОП по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил о необходимости придумать мотивацию перехода блогеров на российские соцсети.
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