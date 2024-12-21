Сенатор Евстифеев заявил, что Совет Федерации поддержал идею перерегистрации «Почты России» в Омск. По его словам, вопрос включен в повестку следующего заседания верхней палаты.
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Сенатор Евстифеев заявил, что Совет Федерации поддержал идею перерегистрации «Почты России» в Омск. По его словам, вопрос включен в повестку следующего заседания верхней палаты.