Главное к утру: в Казани эвакуировали самокаты, новое приложение от Facebook

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 августа: Снятие с радикального движения «Талибан»* статуса запрещенной в России организации будет зависеть от их конкретных действий, шагов и политики.
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 августа: Снятие с радикального движения «Талибан»* статуса запрещенной в России организации будет зависеть от их конкретных действий, шагов и политики.
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