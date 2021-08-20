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Главное к утру: в Казани эвакуировали самокаты, новое приложение от Facebook

Главное к утру: в Казани эвакуировали самокаты, новое приложение от Facebook

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 20 августа: Снятие с радикального движения «Талибан»* статуса запрещенной в России организации будет зависеть от их конкретных действий, шагов и политики.

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