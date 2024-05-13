Zeit: в ФРГ поддержали решение подозревать АдГ в правом экстремизме

Высший административный суд немецкого региона Рейн-Вестфалия счел обоснованным решение Федерального ведомства по охране конституции рассматривать партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в качестве подозреваемой в правом экстремизме.
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