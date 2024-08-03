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Рахимов о 2:3 с «Химками»: «После 1-го тайма ничего не предвещало такого исхода. «Рубину» не хватило прочности, во 2-м стали хуже реагировать»

– Есть ли у вас объяснение, почему команда вышла так на второй тайм? – Объяснения нет. Пока сложно что-то сказать.

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