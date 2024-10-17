Жители Омской области съедают сахара почти в 5 раз больше нормы. Такие данные приводит Омскстат по итогам 2023 года.
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Жители Омской области съедают сахара почти в 5 раз больше нормы. Такие данные приводит Омскстат по итогам 2023 года.