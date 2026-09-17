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Татар-информ

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Под Зеленодольском завершились работы по очистке реки Булатки и озера Очки

Под Зеленодольском завершились работы по очистке реки Булатки и озера Очки

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ В Зеленодольском районе Татарстана завершена экореабилитация двух водоемов, реки Булатки и озера Очки, в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие».

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