Запад теперь в роли догоняющего. Какой миропорядок строят Владимир Путин и Си Цзиньпин

Ситуация в зоне СВО меняется с каждой неделей. Еще пару месяцев назад нельзя было представить, чтобы украинские боевики пророчили поражение сами себе, как вдруг выходит статья в британском журнале Economist, где генерал-майор военной разведки признает — Украина проиграет, у нее банально быстрее законатся ресурсы.
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