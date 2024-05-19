Запад теперь в роли догоняющего. Какой миропорядок строят Владимир Путин и Си Цзиньпин

Ситуация в зоне СВО меняется с каждой неделей. Еще пару месяцев назад нельзя было представить, чтобы украинские боевики пророчили поражение сами себе, как вдруг выходит статья в британском журнале Economist, где генерал-майор военной разведки признает — Украина проиграет, у нее банально быстрее законатся ресурсы.