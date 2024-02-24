В столице Поморья почтили память бойцов, погибших в зоне СВО

На Вологодском кладбище собрались представители военных служб, властей, ветеранских, молодежных и общественных организаций, а также родственники военнослужащихцМитинг участников включал возложение цветов к мемориалу «Площадь Памяти» и минуту молчания в честь погибших воинов.
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