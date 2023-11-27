Ветеринар Руденко объяснила, почему кошка может стать агрессивной

Спокойная кошка, которая мирно спит на диване или мурлыкает на коленях, — мечта любого хозяина. Но у каждого питомца свой характер, ему может не нравиться проводить день пассивно, хочется бегать и играть.
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