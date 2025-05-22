Антимракобес: н...
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Следы древнейших амниот из Австралии заставляют пересмотреть эволюционную историю четвероногих

Следы древнейших амниот из Австралии заставляют пересмотреть эволюционную историю четвероногих

Долгое время считалось, что история амниот — клады четвероногих, к которой принадлежат современные рептилии, птицы и млекопитающие, — началась в позднем каменноугольном периоде и древнейшие представители этой группы возникли около 320 миллионов лет назад.

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