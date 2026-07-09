«Пока ничем» — ровно ответила Анастасия, носком аккуратно отодвинув его перепачканные кроссовки

мария тинус

Во-первых, вы заколебали. Новый способ заманухи НЕ работает. Конкретно я проходить по ссылке и читать вашу белиберду, когда она соизволит прогрузиться, НЕ БУДУ. Во-вторых, херь писать прекращайте. У вас мужик рассказывает про дочь, ученицу ЧЕТВЁРТОГО класса, которая дополнительно изучает английский язык, что нормально для обычной СОШ в ЛЮБОЙ БЫВШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ СССР. И хвастаться тем, что ты в четвёртом классе "азбуке не разумел" - весьма странный нарратив. Сам лоботряс и дочь пытается в болоте безграмотности удержать. А к брату на дармовщину уже пора заканчивать шляться. Сам бы учился готовить. Реально заколебали.