— Анастасия, придумай что-нибудь на скорую руку, а? Максим же приехал! — Ну что, хозяюшка, чем вкусненьким встречаете? Максим шумно зашёл в прихожую и без лишних церемоний швырнул у двери тяжёлую спортивную сумку.
«Пока ничем» — ровно ответила Анастасия, носком аккуратно отодвинув его перепачканные кроссовки
Комментарии
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ВераВерная
Пока ничем...вот так же как на этом сайте(((
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4 н.
Элеонора Коган
Опять роман без конца. Надоело.
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4 н.
мария тинус
Во-первых, вы заколебали. Новый способ заманухи НЕ работает. Конкретно я проходить по ссылке и читать вашу белиберду, когда она соизволит прогрузиться, НЕ БУДУ. Во-вторых, херь писать прекращайте. У вас мужик рассказывает про дочь, ученицу ЧЕТВЁРТОГО класса, которая дополнительно изучает английский язык, что нормально для обычной СОШ в ЛЮБОЙ БЫВШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ СССР. И хвастаться тем, что ты в четвёртом классе "азбуке не разумел" - весьма странный нарратив. Сам лоботряс и дочь пытается в болоте безграмотности удержать. А к брату на дармовщину уже пора заканчивать шляться. Сам бы учился готовить. Реально заколебали.
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4 н.
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