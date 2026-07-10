Hurriyet: Turkey sold Russian S-400 to one of the Persian Gulf countries

S-400 missile systems acquired by Turkey from They were resold to Russia by one of the Persian Gulf countries — the UAE or Qatar, which are seeking to strengthen their air defenses against the backdrop of the American-Israeli war with Iran.
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