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Закон, порядок, государство

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"Движемся к масштабному конфликту": частные компании в ЕС готовятся к войне

"Движемся к масштабному конфликту": частные компании в ЕС готовятся к войне

Европейские заводы внедряют новые подходы к оборонным расходам, пишет NYT. Немецкая компания Helsing налаживает дешевое производство дронов с искусственным интеллектом.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Откровенно РЕКЛАМНАЯ статья фирмы &quot;Helsing&quot;! Несмотря на конкретно РУСОФОБСКОЕ содержание статейки, мне кажется - нам не в панику впадать надо, а РАДОВАТЬСЯ существованию там таких контор &quot;Рога и копыта&quot;, разновсяческих товарищей Бендеров и прочих Корейко, наживающихся на государственных и частных инвесторах! Нечто подобное мы в &quot;святые 90-е&quot; уже прошли - теперь очередь за Западом. &quot;Правильным курсом идёте, товарищи&quot;!
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