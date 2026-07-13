Европейские заводы внедряют новые подходы к оборонным расходам, пишет NYT. Немецкая компания Helsing налаживает дешевое производство дронов с искусственным интеллектом.
"Движемся к масштабному конфликту": частные компании в ЕС готовятся к войне
Комментарии
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Алексей Горшков
Откровенно РЕКЛАМНАЯ статья фирмы "Helsing"! Несмотря на конкретно РУСОФОБСКОЕ содержание статейки, мне кажется - нам не в панику впадать надо, а РАДОВАТЬСЯ существованию там таких контор "Рога и копыта", разновсяческих товарищей Бендеров и прочих Корейко, наживающихся на государственных и частных инвесторах! Нечто подобное мы в "святые 90-е" уже прошли - теперь очередь за Западом. "Правильным курсом идёте, товарищи"!
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