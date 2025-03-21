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Фитнес-клуб Петербурга обвинили в нарушении закона из-за запрета бикини

Фитнес-клуб Петербурга обвинили в нарушении закона из-за запрета бикини

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал правила фитнес-клуба Fitness Plaza, где запретили плавать в бассейне в бикини и других неслитных купальниках, разрешив при этом мусульманские буркини.

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