Фитнес-клуб Петербурга обвинили в нарушении закона из-за запрета бикини

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» прокомментировал правила фитнес-клуба Fitness Plaza, где запретили плавать в бассейне в бикини и других неслитных купальниках, разрешив при этом мусульманские буркини.