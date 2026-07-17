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Газета.ру

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Ynet: кнессет принял закон, предусматривающий роспуск парламента к выборам 27 октября

Ynet: кнессет принял закон, предусматривающий роспуск парламента к выборам 27 октября

Кнессет (парламент Израиля) утвердил рано утром закон о финансировании политических партий, который включает положение об официальном роспуске однопалатного парламента в преддверии срочных парламентских выборов 27 октября.

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