Ynet: кнессет принял закон, предусматривающий роспуск парламента к выборам 27 октября

Кнессет (парламент Израиля) утвердил рано утром закон о финансировании политических партий, который включает положение об официальном роспуске однопалатного парламента в преддверии срочных парламентских выборов 27 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии