Ницше, Христос и русские богатыри: как появился архетип Супермена

Историк-культуролог Юрий Богров рассказал «Снобу» о том, можно ли сравнивать Супермена с Христом и ницшеанским сверхчеловеком, как Великая депрессия повлияла на появление образа идеального супергероя и почему он до сих пор не кажется безжизненным и скучным.