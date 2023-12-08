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Онколог Пылев рассказал, в каком случае родинка – это признак меланомы

Изменение цвета, формы и размеров родинок на теле, а также появление на них трещин и углублений, наряду с неприятными ощущениями зуда и боли, могут указывать на развитие меланомы и стать поводом для обращения к специалисту.

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