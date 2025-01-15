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Царьград

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Бывший следователь въехал в храм во Владивостоке из-за запрета на свои свечи

Бывший следователь въехал в храм во Владивостоке из-за запрета на свои свечи

Во Владивостоке бывший следователь Александр Г. врезался в храм, выражая протест против запрета на использование "своих" свечей.

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