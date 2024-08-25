«Хезболла» заявила о «первоначальном ответе» Израилю за удар по пригороду Бейрута

Ливанское шиитское движение «Хезболла» 25 августа выпустило заявление под названием «Мы отомстим преступникам», в котором сообщило о начале ответных мер на удары Израиля по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб военный командир движения Фуад Шокр.