«Хезболла» заявила о «первоначальном ответе» Израилю за удар по пригороду Бейрута

Ливанское шиитское движение «Хезболла» 25 августа выпустило заявление под названием «Мы отомстим преступникам», в котором сообщило о начале ответных мер на удары Израиля по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб военный командир движения Фуад Шокр.
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