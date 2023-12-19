Почему Россия до сих пор поставляет газ Европе? Путин ответил

Газовый вопрос сегодня волнует весь мир, и не зря. В то время, как Европа продолжает покупать российский газ и уголь, пусть и в тайне от своего населения, в России также далеко не всем понятно, зачем мы продаем ресурсы заведомым противникам, когда есть Китай.