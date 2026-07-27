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Наш потерянный мир

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"Никакого перелома": в ВСУ признали доминирование российской армии

"Никакого перелома": в ВСУ признали доминирование российской армии

Мобилизованный главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил на видео, которое публикует издание "Страна", что никакого перелома в пользу ВСУ, как эо говорят некоторые пропагандистские украинские СМИ, нет.

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