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RT: USAID планирует повысить уровень базового образования в Грузии

RT: USAID планирует повысить уровень базового образования в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует содействовать Грузии по подготовке школьных учителей для повышения качества базового образования.

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