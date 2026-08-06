Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

77 подписчиков

Самолет «ЮТэйр», летевший из Сургута в Уфу, дважды садился в Тюмени: сначала из-за ракетной опасности, затем из-за отказа гидросистемы

Самолет «ЮТэйр», летевший из Сургута в Уфу, дважды садился в Тюмени: сначала из-за ракетной опасности, затем из-за отказа гидросистемы

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс UT1427 по маршруту Сургут — Уфа, сегодня дважды возвращался в тюменский аэропорт Рощино.

Вернуться к статье