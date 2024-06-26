Информационно-психологический аспект терактов в Севастополе и Дагестане...

Natalija Osminina

Автор точно идиот. Вообще, не догоняет, что происходит. ВСЕ "кадры" России (военные, творческие, экономические и просто чиновничьи) работают на Мировые кланы. И как раз бунт Пригожина, неожиданный для военных элит, и выбил из-под них базу для путча. Об этом в начале июля 2023 года в своем интервью рассказывал Михаил Ходорковский- "что Пригожин сломал им все планы - они готовили военный переворот, который сверг бы Путина, а Пригожин им все испортил, опередив их путч. Ну, ничего, типа, это не последняя их попытка- они организуют новую". Первый переворот им сделать не удалось, Путин пожертвовал Пригожном, используя втемную, выбивая клин клином. А сейчас Путин зачистил тех самых генералов МО, на которых указывал Пригожин. Он же думал, что Путина обманывают и он не видит, что в МО-предатели. Собственно, благодаря им и СВО шло сикось-накось, - лишь бы Хохяева в США на них не обиделись. Поэтому Путин и убрал настоящих генералов типа Суровикина и Ко обратно в Сирию. Потому что они по своей наивности не понимали, что Путину рано было раскрывать свои карты. Иначе бы Запад его ликвидировал вмесе со всей Россией. Запад же был уверен, что Россия выполняет их приказ по зачистке небратьев. Раз власти Украины дали согласие США зачистить свое украинское население. Так почему Россия должна противиться?)) По мнению США её генералы подвизались выполнять грязную работу по очистке американской земли от украинских "нерабов", одновременно зачищая и своих мужиков за денюжку немалую. Поэтому Россия и не сбивала их БПЛА над Черным морем. Ну, типа, мы до сих пор в "игре")). Не должны были америкосы раньше времени догадаться, что Россия с ними всерьез воюет.