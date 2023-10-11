Тим Цзю про Головкина: «Я думал, никто не сможет сравниться с ним»

Австралийский чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю и сын легендарного Кости Цзю высказался о стиле казахстанца Геннадия Головкина: «Раньше я наблюдал за Геннадием Головкиным во время его разрушительного этапа карьеры.