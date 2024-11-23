Отказ от сахара. Ученые нашли новый способ «спасти планету»

Сокращение потребления сахара не только улучшит здоровье человека, но и может быть очень полезным для планеты, говорится в выводах нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, 22 ноября сообщает сетевое издание Green Queen.
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