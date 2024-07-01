Американский рэпер Канье Уэст улетел из Москвы

Американский рэпер Канье Уэст в ночь на понедельник, 1 июля, улетел из Москвы. Телеграм-каналы Mash и SHOT опубликовали видео с Канье Уэстом, посмотреть на которого собирались его поклонники около отеля в центре столицы, в аэропорту Внуково.