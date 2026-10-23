“House Democrats are setting their political sights on Defense Secretary Pete Hegseth, pushing for his removal as the first spoils from anticipated wins in the midterm election,” the Wall Street Journal reports.
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