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Суд признал «ПСЖ» виновным в психологическом давлении на Бен-Арфа и обязал выплатить более 100 000 евро. Игрок хотел 7-8 млн

Бывший игрок «ПСЖ» Хатем Бен-Арфа выиграл апелляцию в суде против клуба. Французский полузащитник тунисского происхождения принадлежал парижанам с 2016 по 2018 год.

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